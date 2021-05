Kaptein Kustwacht: Fuortslepen kontenerskip boppe Flylân wie net sûnder risiko

"Die omstandigheden werken tegen", fertelt de kaptein fan de Guardian. "Omdat het containerschip richting de kust blijft drijven, heb je niet veel kansen. Elke keer dat je mist, moet je de sleepboot opnieuw aanpassen aan het schip tot de golven dwars of voorop het schip staan. Dat kost tijd. Als de golven van achter komen, kan de bemanning niet veilig op het dek werken. Dan staat het achterdek onder water."

Lang om let is it de bemanning fan de Guardian slagge om it skip fuort te slepen. Doe't it waar ferbettere, is it kontenerskip oerdroegen oan in oare boat. Dy hat it skip nei Rotterdam brocht. De Guardian is doe trochfearn nei de posysje dêr't de Baltic Tern, in oar kontenerskip, fiif konteners ferlern hie. De Guardian hat de kontener mei aseton fûn en fêstmakke oant dy burgen wurde koe.