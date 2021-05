HEA! Swimme yn de kjeld

Trije kear yn de wike rinne Renske Cans en har freondinnen it wetter fan de Goaiïngarypster Puollen yn. Se dogge dat as 'koudetraining' neffens de Wim Hof-metoade. Je geregeld ûnderdompelje yn it kâlde wetter is goed foar liif en holle, seit The Iceman. Neffens Renske moatte je alle kearen in mentale drompel oer om deryn te gean, mar kinne je leare dy te negearjen. De kâlde dûk jout no in bulte enerzjy om de dei wer goed te begjinnen.