Henk de Jong beleannet doelman Pieter Bos mei basisplak tsjin Dordrecht

Twadde keeper Pieter Bos krijt dus de kâns om foar it earst dit seizoen yn de basis te begjinnen. Earste keeper Sonny Stevens hie wol wat twivele om syn plak ôf te stean, mar fynt dat Bos it fertsjinnet om de kommende wedstriid yn de basis te stean.

Stevens gunt it Bos

Henk de Jong: "Sonny kaam der ek sels mei. Fansels wol hy altyd keepe. Hy hat net in wedstriid mist dit seizoen. Mar Sonny gunt it Pieter en dat is moai. En foar Pieter is it gewoan geweldich."

Dat fynt Bos sels ek. Hy sjocht syn basisplak as in beleanning fan in positive hâlding yn it ôfrûne seizoen en is bliid dat kollega Stevens him dit gunt. Boppedat, fynt Bos, is hy yn it ôfrûne jier as keeper groeid en dan is it moai om dat yn in wedstriid sjen te litten.