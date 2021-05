Streek troch amateurfuotbal dit seizoen: "Het is te kort dag"

De spilers hienen dus noch it gefoel dat se mooglik noch foar in doel trainden, mar dat is no echt oars. "We hebben en aantal maanden niet mogen trainen, dus de jongens zijn al lang blij dat ze in elk geval weer op het veld kunnen staan. Maar je wilt ook ergens voor trainen", seit Vlap. "Dat zie je ook aan de motivatie. Normaal gesproken heb je iedere zaterdag een wedstrijd. Dat verandert de beleving en doelstelling wel."

Seizoen gau ôfslute

No't der dit seizoen definityf gjin wedstriden mear komme, slút Vlap it seizoen gau ôf mei syn ploech. Hy snapt dat de KNVB de Regiocup net helber achtet. "Er komen vakanties aan, de oudere spelers hebben verplichtingen met hun werk. Het kan gewoon niet meer. Het is te kort dag. Daarom richten we nu alle pijlen op volgend jaar."