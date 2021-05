PODCAST Smokkelbern #6: "Moeders"

Hinke Piersma is fassinearre troch de Joadske memmen dy't har bern meijoegen oan wyldfrjemde minsken, dy't taseinen it bern yn feilichheid te bringen. Se skriuwt ek oer de beskeadige memmen, dy't nei de oarloch ûnder de swierste omstannichheden besochten in bern in takomst te jaan.

Hinke Piersma is ferbûn oan it NIOD en skriuwt boeken en artikels oer ûnderwerpen út de Twadde Wrâldoarloch. Har boek Zussen (2017) giet oer trije Joadske susters dy't har libben en dat fan har famylje besykje te rêden. De histoarikus is filme yn de Fryslân DOK 'Nearne thús' doe't se Mario Schijveschuurder yn it Noord-Hollands Archief holp mei it dossier fan syn heit Joseph.