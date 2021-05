Tineke Schokker nimt ôfskied fan Flylân: seis jier skipperje tusken belutsenheid en ôfstân

Dochs hat se as boargemaster wol safolle mooglik ôfstân holden. "As je by de ien wol kofje drinke en by de oar net, dat kin net. Just yn sa'n lytse mienskip net. Dêrom wie ik wol belutsen, mar ha ik ek ôfstân holden."

Net te lang

Se tinkt dêrom dat it in goede saak is dat in boargemaster fan de fêste wâl komt. "Neffens my is it goed dat ien fris binnen komt en net al ûnderdiel is fan de mienskip. Dat sei ik al doe't ik noch deputearre wie: seis jier op in eilân is moai. En dan kin it ris acht jier wurde, mar op in gegeven momint wurdt it dreger om ôfstân te hâlden. Ik fyn it sels hiel sûn om it net te lang te dwaan. Mar dêr kin elkenien oars oer tinke."

Schokker is wol fan doel om werom te kommen nei it eilân. "Fêst om fakânsje te fieren. Mar dat doch ik dan wol sa anonym mooglik", seit se. Tips foar har opfolger Michiel Schrier hat se ek net. "Hy kin it hiel goed sels. En hy krijt in moai oerdrachtsdossier."