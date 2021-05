Stichting Friesland 1940-1945 fiert hjoed 75-jierrich bestean mei betinkingsrút

De stichting waard op 6 maaie 1946 oprjochte om famylje fan fersetsminsken troch de tiid te helpen as sy it sels net mear oprêden. Dy haadtaak is no feroare yn it stypjen fan omtinken foar de Twadde Wrâldoarloch, al bliuwt de famyljestipe wol bestean. "We hebben nog maar een handjevol families waar we aandacht aan besteden", seit Gerk Koopmans, foarsitter fan de stichting. "Dat is heel wat minder dan de 1.100 dossiers die we hebben gehad. Daar hadden we destijds een heel kantoor voor."

It 75-jierrich bestean markearret neffens Koopmans in omslach yn it wurk fan de stichting. "We gaan van nazorg van nabestaanden naar zorg voor dingen die nu in de wereld spelen", fertelt er.

Untwerp betinkingsrút 'in één keer raak'

As oantinken foar it jubileum komt der dus in betinkingsrút yn de Blokhúspoarte. Dat rút is ûntwurpen troch de Ljouwerter keunstners Gerard Groenewoud en Tilly Buij. "Het gaat over de oorlog, de bezetting en de naoorlogse periode", seit Koopmans, dy't hiel wiis is mei it ûntwerp. "Prachtig! We hebben een hele middag met de kunstenaars zitten praten over het werk van de stichting. Een paar weken later kwamen ze met een voorstel en dat was direct goed. Ze hadden in een keer raak geschoten."