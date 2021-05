Lûdisolaasje yn hûzen rûnom fleanbasis net foldwaande, stelle aksjegroepen

No't de F16's ferfongen binne troch F35's nimme de lûdsnivo's bot ta, neffens it ûndersyk, dat dien is troch in luchtkwaliteitsekspert. De isolaasje yn de hûzen, dy't yn de jierren 80 en 90 yn oanmerking kamen foar lûdsbeskerming, is net foldwaande om it lûd fan de F35's ûnder in bepaald nivo te hâlden.

It lûdsisolearjende glês yn de hûzen lit te hurde lûdspiken dochs troch. "Je komt na demping nog steeds op 85 decibel binnenhuis", seit Flip Boer, de foarsitter fan de wurkgroep Laagvliegroutes Friesland Nee. "Dat is onwaarschijnlijk veel. Bij evenementen in de gemeente Leeuwarden zijn die kaders beduidend lager."

Definsje kin 'm net fine yn sifers

Dat de F35's mear leven jouwe as de F16's is algemien bekend en wurdt ek tajûn troch Definsje. Mar sy kinne har net fine yn de sifers fan dit nije ûndersyk fan de aksjegroepen, ferklearje se: "Wij herkennen ons niet in de aannames. Vooropstaat dat wij ons met de F35's aan de bestaande geluidscontouren moeten en waar we ons ook aan zullen houden."

It lûd fan de fleantugen moat binnen dy besteande 'lûdskontoeren' bliuwe dy't eartiids opsteld binne. Doetiidsk minister Hennis-Plasschaert fan Definsje sei yn 2013 dat dy maksimale lûdsnivo's net oprekt wurde mei de komst fan de F35.