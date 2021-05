Organisaasje tefreden: "Befrijingsfestival sûnder publyk smiet nije ideeën op"

It festival waard útstjoerd út de grutte seal fan De Harmonie wei. "Wy hawwe in bysûndere en lange dei hân," seit Faber. "In dei dy't oars wie as de oare jierren. Mar wy hawwe in soad dien en belibbe, dus in goed gefoel. Foar my springe de legerweinen en de tûzenen blikken sop dy't wy rûnbrocht hawwe der wol út. Dêr kamen in soad reaksjes op. Ek fia de telefoan kamen der prachtige foto's foarby fan minsken dy't hiel bliid wiene mei de sop."

Wat moais delset

Minsken seine dat it as in echte Befrijingsdei fielde, fertelt Faber. "Sy seine: wy hawwe dochs wat in festivalgefoel. Gewoan om't wy sa mei-inoar dwaande binne, ek al is it mei al dy beheinde regels. Der wie in moaie sfear. It publyk is wol in grut missen. Je hawwe net efkes in bierke op it plein. Mar wy hawwe hurd wurke foar de produksje, efter de skermen hawwe wy wat moais delset. Dêr hawwe wy fan genietsje kinnen."