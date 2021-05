Pasjintestop op kardiology-ôfdieling Antonius Sikehûs wer opheft

De stop op it opnimmen fan nije pasjinten op de ôfdieling kardiology yn it Antonius Sikehûs yn Snits is wer foarby. Ofrûne snein makke it sikehûs bekend foarearst gjin pasjinten mei kardiologyske klachten op te nimmen. Dat wie om't der trije pasjinten op de ôfdieling posityf test waarden op it coronafirus.