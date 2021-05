Pont pardoes út de feart oant juny: ytkafee Wyns stiet foar in riedsel

Eigener Anne Hager stiet foar in riedsel. "Wisten wy it mar. Wy hawwe gjin idee wat der barre sil, wy moatte mar fan de buorden ôf lêze dat it fytspaad ôfsletten is. Wy kamen woansdeitemoarn en doe seagen wy de buorden stean, plus in ôfsetstek foar de pont sa't wy net op de pont kinne. Wy taaste folslein yn it tsjuster."

Wichtich foar De Winze

In grut part fan syn klanten makket gebrûk fan De Wynser Oerset. "Ljouwerters dy't bygelyks in slach om Wyns fytse. It is in toeristysk barren foar minsken fy't de Alvestêdetocht fytse en fia it pontsje nei de Tegeltsjesbrêge wolle. Ik tink dat 90 persint fan de minsken dy't mei de pont oerfarre efkes by ús op it terras of de boarterstún komt."