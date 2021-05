Napoleon 200 jier ferstoarn: dizze erfenis liet er nei yn it Fryske lânskip

Eastlik fan Holwert leit de buorskip Elba. Tsjintwurdich is it net folle mear as in dyk dêr't in achtal huzen oan stiet. De buorskip is neamd nei in Italiaansk eilân yn de Middellânske See. Net tafallich, want it giet lykas it eilân Elba om in iensume úthoeke. De namme komt ek foar by dykjes by Kollumerpomp en Warniahuzen.