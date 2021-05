SC Cambuur is nei it behelle kampioenskip yn de earste difyzje tige populêr by jonge spilers. De Ljouwerter fuotbalklup organisearre dizze wike op it fjild fan de Leeuwarder Zwaluwen in trainingskamp foar bern. 84 jonges en famkes diene mei oan it fuotbalkamp. Sit der ek nij toptalint by?