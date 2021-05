Frijheidstegeltjes op it Ljouwerter Saailân: bern jouwe de frijheid troch

De tegeltsjes binne koartlyn by in bakkerij yn de oven gien en woansdeitemoarn op in poadium midden op it Saailân dellein. Sy bliuwe de hiele befrijingsdei lizzen sadat minsken se op ôfstân besjen kinne. Dêrnei geane de tegeltsjes werom nei alle bern fan de ferskillende opfanglokaasjes.

Frijheid trochjaan

De bern kinne de tegeltsjes werom nei hûs nimme of oan in oar jaan om sa symboalysk de frijheid troch te jaan, fertelt Nanda Tuinstra fan Befrijingsfestival Fryslân. Der is gjin offisjele iepening fan it keunstwurk om't de organisaasje net tefolle minsken byinoar hawwe wol. Mar sy binne bliid dat op dizze wiize dochs it projekt fan de bern sjen litte kinne.