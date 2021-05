BFVW freget om rôfbisten te melden: fûgelwacht wol byld fan predaasjedruk

Der binne al in soad ûntheffingen jûn om stienmurden te fangen en mei mear as 120 is dat ek bard. Ek de jacht op de foks is wer úteinset nei it ôfrinnen fan de jûnsklok. It BFVW lit witte dat de waarnimmingen bygelyks brûkt wurde kinne foar nije pilots. Koartlyn waard dúdlik dat der pilots om rôfbisten en greidefûgels hinne komme yn de Warkumerwaard en by Sânfurd.