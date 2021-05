Oarlochsferhalen by it sop: "Hy swaaide noch efkes, it wie in goede Dútser"

Mar der waard ek wol risiko naam op de pleats. Sa hat der ris in baljûn, in dûnsfeest dus, west by harren yn de skuorre. Se hiene in eigen alarmearringsysteem betocht. Op de homeie stie ien op de útkyk. By ûnried luts dy persoan oan in tou. Oan it útein fan it tou siet in belle en sa waarden de oaren warskôge.

"Us mem hat der wol wat mei hân", seit Ina. Sy siet altyd te ierdappelskilen. It iten wie dan wol op de bon, mar in boer hat alles. En sa kamen der ek wolris Dútsers om molke of aaien. Ien fan dy Dútsers joech se ris in kear aaien mei, wit Ina noch. Se sei dat it in goede Dútser wie. "By de befrijing, doe't de Dútsers fuort moasten, rûnen se by ús troch. Hy wiuwde noch efkes nei ús."