Befrijingsfjoer oanstutsen yn Ljouwert: "Mentaal voeren we nog echt oorlog"

It fjoer waard út Wageningen wei troch Lamers nei Ljouwert brocht. It transgender model is ien fan de tolve 'ferskilmakkers' fan Nederlân, bekende en minder bekende Nederlanners dy't harren ynsette foar frijheid en it petear hjiroer oangean.

Neffens Lamers is it fieren fan de frijheid noch altyd nedich. "We leven fysiek in een vrij land, maar ik merk dat we mentaal nog echt oorlog aan het voeren zijn met elkaar. We duwen elkaar in hokjes, geven elkaar labels, we laten elkaar niet uitpraten. Er is weinig vrijheid in onze meningen en in de verschillen."

Se ûnderfynt it sels ek. "Ik ben zelf transgender en daar wordt ik niet altijd in geaccepteerd. Dat is echt waar ik voor wil staan. Dat geaardheid, etnische afkomst geen verschil moet maken. We zijn allemaal mens en dat is het enige wat telt."