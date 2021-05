Hoe kinst op dizze Befrijingsdei coronaproof de frijheid fiere?

Fier de frijheid op dizze 5 maaie mei Omrop Fryslân! Dit jier is it 76 jier lyn dat Fryslân befrijd waard en dy frijheid wurdt grut betocht en fierd yn ús provinsje. Mar wol folslein coronaproof. By Omrop Fryslân kinst de hiele dei de sfear belibje fan Befrijingsdei mei it oanstekken fan it frijheidsfjoer, útdielen fan befrijingssop, it Noardewynpoadium Fryslân en as hichtepunt in live útstjoering fan it Befrijingsfestival yn De Harmonie. Lês alles dêroer hjirûnder.