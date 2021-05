MCL docht proef mei oare oanpak by neisoarch kankerpasjinten

De oare oanpak betsjut neffens it sikehûs dat de pasjinten bettere persoanlike soarch krije. Foar it MCL sels betsjut it dat der better en effisjinter wurke wurde kin.

De proef duorret in heal jier. As bliken docht dat it goed wurket, is it de bedoeling dat de oanpak trochset en ek útwreide wurdt.