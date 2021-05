Sybrand Buma, boargemaster fan Ljouwert, is noch altyd dwaande mei de oantinkens oan de Twadde Wrâldoarloch. Hy bledderet troch fotoboeken, mar hat ek oare oantinkens. In spjeldsje dat wie fan syn pake Sybrand Marinus bygelyks. It spjeldsje is oh sa lyts, mar it ferhaal derefter is grut.