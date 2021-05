Keamerfragen fan PvdA oer stroomkabel troch Skiermûntseach

De PvdA freget de minister fan Ekonomyske Saken wat de ekologyske risiko's binne fan in kabel troch it eilân. De partij wol witte oft de kabel net ten easten fan Skiermûntseach dellein wurde kin.

As it al ûnder it eilân troch moat, dan wolle de PvdA'ers witte oft der noch keazen wurde kin foar ferskate opsjes. Ek binne sy benijd nei hoe't it him ferhâldt mei ekologyske skea troch gaswinning.