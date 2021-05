Deadebetinking yn de Ljouwerter Prinsetún: 19.45 oere live te folgjen by Omrop Fryslân

Henk Moorlag leit as feteraan twa krânsen by it monumint yn it Ljouweter park. "De eerste krans is van VOMI Friesland, de Vereniging Oud-Militairen Indië- en Nieuw-Guineagangers. En de tweede is van de BNMO, de Bond van Nederlandse Oorlogs- en Dienstslachtoffers."

Fanselssprekkend is dat net mear, want feteranen wurde âlder en klups wrakselje mei de takomst. Opheffing is foar de VOMI al wis. "Het wil niet meer, het lukt niet meer. Er komen geen nieuwe mensen meer bij," seit Moorlag.