Oanpaste deadebetinkingen: sjoch hjir hoe't it jûn yn dyn gemeente giet

Harns

Om 16.00 oere is in krânslizzing en betinking by it Zeeliedenmonumint op de Waddenpromenade. De krânslizzing wurdt dien troch boargemaster Roel Sluiter en dhr. Zwaan fan de plysje Infra.

Om 19:40 oere is der in gearkomste op it algemiene begraafplak fan Harns. Dizze is live te sjen op de webside fan Omroep RSH, de lokale omrop fan de gemeente Harns. Nei ôfrin is de betinking werom te sjen op de webside fan de gemeente Harns.