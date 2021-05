Operaasje Fryske Flagge: ek yn Leuven kin Jildou noch gewoan sûkerbôle krije

Jildou is 28 jier en wennet yn Leuven mei har freon. "De omjouwing dêr't wy wenje is prachtich, der is in soad bosk en der binne heuvels. De Ardennen binne ek net fier. En it is fansels it gebiet fan Flaamske fryt, sûkelade en spesjaalbierkes."

Seis jier lyn is Jildou sy foar har stúdzje dy kant op gien. Yn Nederlân hat sy de oplieding psychomotoaryske terapy en bewegingsagogy dien. Mei in staazje kaam sy der efter dat in soad kliïnten ek problemen hawwe oangeande harren seksualiteit.