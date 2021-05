Spesjale kuierrûte yn Wâldsein mei ferhalen út de Twadde Wrâldoarloch

Mei tank oan finansjele stipe fan it doarpsbelang hat elk adres yn Wâldsein in tydskrift krigen. Ek alle learlingen fan de boppebou fan de skoalle krigen in eksimplaar. Inisjatyfnimmer Broer de Wolff, lid fan de histoaryske klup yn it doarp, is bliid mei it boekje: "It giet derom dat wy de ferhalen trochfertelle. Frede en frijheid moatte we koesterje, fine wy. Wannear't wy dat ferjitte, soe dat net bêst wêze."

Fersetsman Jan Bonga

Hokker ferhalen út de oarloch je brûke, dat is in persoanlike kar. "Ik ha keazen foar de ferhalen dy't ik nijsgjirrich fyn. En fanút de Historische Kring binne der wat oanfollingen op kaam. Sa is it ferhaal fan Jan Bonga te lêzen, de húsdokter út it doarp, dy't yn it ferset siet. Syn bynamme yn dy tiid wie Pil," laket De Wolff "dus oft dat no sa'n goeie bynamme wie..."

Dokter Bonga waard oppakt en martele troch de Dútsers, mar hat nea wat ferteld oer syn fersetswurk of wat hy allegearre wist. Ien dei foar't hy eksekutearre wurde soe, is hy befrijd út de finzenis fan Snits. Hy oerlibbe de oarloch en yn Wâldsein hast hjoed-de-dei de Dokter Bongastrjitte.