Ljouwert op plak 6 by NK Tegelwippen en Hearrenfean nimt it op tsjin Smellingerlân

It tal tegels of kante meters wurdt byhâlden. In hiel soad tunen en iepenbiere romten wurde tsjinwurdich bestrjitte, want dat nimt minder ûnderhâld. Mar dat kin foar wetteroerlêst soargje nei flinke buien of foar hjittestress. By it NK Tegelwippen meitsje gemeenten in twastriid fan de oanlis fan grien.

Goed foar it klimaat

Sa is der in derby tusken Ljouwert en Grins en Hearrenfean is de kompetysje oangien mei Smellingerlân. Hearrenfean makket promoasjefilms en beleannet de minsken mei in fergoeding. Mar neffens wethâlder Hedwich Rinkes is klimaatbestindichheid belangriker as winne. Der binne subsydzjemooglikheden. "Ast in plat dak hast en dêr wolst beplanting op hawwe, kinst subsydzje krije, mar ek foar in reintonne." Har eigen tún hat se ek griener makke troch in beam te plantsjen.

Ljouwert docht it goed en stiet nei in moanne sechsde yn it klassemint mei mear as 6.000 tegels. Yn de stêd komt hieltyd minder bestrjitting. "Hoe moai soe it wêze as it wêze as de hiele stêd in park is", seit Bonny Veenstra, fan it grienprojekt Operatie Steenbreek Ljouwert. En al besteande grienprojekten slute no oan by it NK.