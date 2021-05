Boargemaster Waanders oer bekladde hûs: "Dat giet fierstente fier"

Boargemaster Waanders hat mei de man fan sike frou praat. "Se hat it goed te pakken, mar leit net op de ic. Dat makket it ek sa bizar. As minsken oars tinke oer covid, dêr ha ik wo muoite mei, mar dat mei yn dit lân. Dy frijheid kin lykwols net sûnder ferantwurdlikheid foar in oar. It is it eigendom fan in oar, dus juridysk sjoen hast dêr fan ôf te bliuwen. En moreel bist in ein hinne ast sa'n tekst op in wenning setst dêr'tst fan witst dat der ien wennet dy't troch covid slim siik is."