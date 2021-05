Veiligheidsregio en Alliade wurkje gear foar Frysk karantêne- en isolaasjeplak

Veiligheidsregio Fryslân hat mei Zorggroep Alliade ôfspraken makke oer in karantêne- en isolaasjeplak yn de provinsje. Dêr kinne minsken mei in besmetlike sykte binnen 24 oeren opfongen wurde. It is bedoeld foar minsken dy't net in goed plak hawwe om harren thús ôf te sluten, lykas reizgers, studinten of bewenners fan in azc.