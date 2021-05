It Amelân bringt Skiermûntseach op idee: eigen oplieding foar hoarekapersoniel

De oplieding is bedoeld foar de eilanner jeugd, mar ek foar jongerein fan de fêste wâl. Wiersema: "Het is mooi voor jonge eilanders die nu door kunnen stromen vanuit het VMBO. Maar we willen ook extra jonge mensen naar het eiland krijgen."

Te krûpen nei it wurk

It plan is dat de oplieding fan it Noorderpoort College op 1 septimber úteinset mei sa'n fyftjin oant twintich learlingen. "De vraag naar personeel is vele malen groter, maar voor zoveel mensen kunnen we voorlopig nog geen huisvesting vinden. We hebben de gemeente gevraagd om ons daarbij te helpen, maar dat lukt nog niet voor 1 september. Daarom beginnen we klein en gaan we rustig uitbouwen."

Foarearst soargje de dielnimmende bedriuwen sels foar ûnderdak foar de oankommende studinten. "Dan kun je kruipend naar huis", laket Wiersema. "En naar je werk."