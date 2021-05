Pakesizzer fan kommandant Slach om de Ofslútdyk by deadebetinking

En Boers die dat hiel tûk, fertelt Meijering. "Op een dag wilden honderden Duitse soldaten over de dijk komen. Boers liet ze opkomen over de dijk, tot zo'n 800 meter. Toen gaf hij de mannen die in de kazenmatten lagen opdracht om te schieten. De Duitsers wisten niet hoe snel ze weg moesten komen."

De kaptein hat de oarloch net oerlibbe. "Hij is in het verzet gegaan, maar werd in 1942 opgepakt. In mei van dat jaar is hij gefusilleerd in Oranienburg. Guus Boers heeft zijn opa dus ook niet gekend."

Basisskoalbern lizze blommen

Njonken fertsjintwurdigers dy't blommen lizze, komme ek bern fan de Huzumer basisskoalle Johan Willem Friso nei Koarnwertersân. Dat is ien fan de twa skoallen dy't in monumint by de kazematten adoptearre ha. Publyk kin net by de betinking wêze, mar de plechtichheid wurdt wol opnaam en letter online set.