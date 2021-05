Faunabescherming komt mei needgjalp oer sânsuppleesje yn natuer op It Amelân

De bedoeling is dat it sân yn in blabzige geul ôfset wurdt. Sa kinne baaigasten better by de see. Dêrfoar moat der lykwols by it Griene Strân delgien wurde. Dat is in natuergebiet dêr't in soad seldsume fûgels briede. Yn 2009 hat it ministearje fan Natuer it gebiet as Natura 2000-gebiet bestimpele. Yn de maitiid is it ferbean gebiet.

Dochs lykje gemeente Amelân en it doarp Ballum 'recreatieve voorzieningen belangrijker te vinden dan de bescherming van een uniek natuurgebied', sa skriuwt Faunabescherming.