Dantumadiel wol gjin sinnepanielen op lânbougrûn

De partijen jouwe oan wol wurkje te wollen oan it ferduorsumjen fan de gemeente, mar neffens harren hoecht dêr gjin lânbougrûn foar opoffere te wurden. "Grutte sinnegreiden wêrby't projektûntwikkelders mei alle winsten útnaaie, sille wjerstân oproppe. Boppedat is landbougrûn better oars te brûken as foar grutskalige sinnegreiden dy't net yn de omjouwing passe," sa stelt riedslid Sietse Hilverda fan it CDA.