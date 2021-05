FIDEO: “Er is altijd een uitweg”, it ferhaal fan Susanne

"Er is altijd een uitweg"

As Susanne har eks doe help krigen hie, dan hiene se miskien noch wol byinoar west. Se hiene it ek goed tegearre. Veilig Thuis Friesland kriget de meldingen fan húslik geweld. Fan dêr út begjint it helptrajekt, mei ketenpartners lykas Fier. Want, der is altyd in útwei út húslik geweld.