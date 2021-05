Trije minsken ferwûne by eksploazje boat yn Burgum

Yn Burgum hat moandeitejûn in eksploazje west op in boat yn Jachthaven Bergumerdaam. Trije minsken binne ferwûne rekke, dat makke de brânwacht bekend. De slachtoffers binne oerdroegen oan in ambulânse en in mobyl medysk team. Der binne ferskate ambulânsen en in traumahelikopter nei it plak kaam.