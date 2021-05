Steatelid Forum voor Democratie Albert van Dijk oer poster: "Ik hie it sa net dien"

Der is in soad kommoasje oer de poster. Dêr stiet in Befrijingsdei-affysje op, mei de tekst: 'Op 5 mei herdenken we 75 jaar vrijheid' mei de jiertallen 1945-2020. By it lêste jiertal stiet in ferstjerkrúske.

It giet om krityk op it coronabelied. Under oare Viruswaarheid hat de poster ûndertekene. Yn polityk Den Haag krijt Forum lykwols in soad ôfkarring. It Nationaal Comité 4 en 5 mei neamt it 'zeer ongepast.'

'Hypokrisy'

Forum voor Democratie fynt dat de frijheden yn Nederlân sûnt maart 2020 'stelselmatig en fors ingeperkt' wurde. Falt der noch wol frijheid te fieren, of moatte wy op 5 maaie ek betinke, sa skriuwt de partij. Se freegje it publyk om de poster te dielen. Partijlieder Thierry Baudet fynt de krityk op syn poster 'hypokrisy.'