'Influencer' Henk de Jong: "Sa'n protte moaie mominten, da's net normaal"

Nei trije wiken fol mei feestjes is it tiid om foarút te sjen. Dat docht ek trainer Henk de Jong, dy't der foar takom seizoen noch wol in oantal spilers by hawwe wol. "It middenfjild stiet frij goed, allinne de posysje fan Mees Hoedemakers sil ek noch wol wat barre moatte. Miskien giet dy ek wol fuort, fan wat wy hearre is dêr wat belangstelling foar. Efteryn moat noch wat barre en foaryn op de bûtenkanten moatte we troch fersterkje."

'Influencer'

De Jong is de lêste wiken bestookt mei felisitaasjes foar de prestaasjes mei Cambuur. "Ik hie in stikje op LinkedIn set. Ik tink dat dy 160.000 oant 170.000 kear besjoen is. Foarige kear by De Graafschap wie it 220.000 kear. Dat is wol in protte, hé? Hoe neame se dat ek wol wer, influencer dochs?", laket De Jong.