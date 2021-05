Waadfûns wiis mei belangstelling foar opkeapregeling garnalefiskers

Njoggentjin garnalefiskers wolle gebrûk meitsje fan de opkeapregeling fan it Waadfûns. Foar dy regeling is goed tsien miljoen euro beskikber. Doel fan it opkeapjen fan de fiskfergunningen is dat parten fan de Waadsee sletten wurde kinne foar de garnalefiskerij. It boaiemlibben fan de Waadsee krijt sa mear kâns om te ferbetterjen. Yn totaal binne der 89 fergunningen foar garnalefiskers yn de Waadsee.