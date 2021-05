Kommissaris Brok tenei ek nei oare Deadebetinkingen as allinne Ljouwert

Brok sil tegearre mei boargemaster Ineke van Gent by de betinkingsplakette wêze, dêr't skoalbern in krâns lizze. Dêrnei sil hy út namme fan de provinsje sels in krâns lizze op Vredenhof, om 20.00 oere. Gewoanwei gie Brok altyd nei de kazematten yn Koarnwertersân en nei de betinking yn de Ljouwerter Prinsetún.

Sichtber wêze yn provinsje

Kommmissaris Brok seit hjiroer: "75 + 1 jier betinken is yn myn belibbing in passend moment om it ris oars te dwaan. Tenei sil ik op 4 maaie de provinsje yn en ien kear yn de fiif jier nei Ljouwert. Der is yn de oarloch rûnom yn Fryslân in soad bart. Der binne in soad monuminten. It is goed om ek dêr omtinken foar te hâlden en om dêr as provinsjebestjoer sichtber te wêzen."

Yn stee fan Brok is deputearre Sander de Rouwe no by de betinking yn de Prinsetún. De Rouwe en deputearre Sietske Poepjes nimme Brok syn taken oer.