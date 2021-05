Earste boarring ierdwaarmte by Ljouwert, doel is oant 8000 huzen ferwaarmje

Yn Ljouwert begjint nije wike it wurk foar in grut ierdwaarmteprojekt. Gebouwen en huzen wurde tenei mei duorsume enerzjy ferwaarme, sa is it doel. Op hast trije kilometer djipte yn de grûn sit in waarmteboarne. It is de bedoeling dat mei it wetter dêrút gebouwen en huzen ferwaarme wurde.