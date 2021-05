Supporters en polityk ha fragen oer hurd yngripen fan plysje by huldiging Cambuur

Op it Saailân yn Ljouwert kaam it ta in konfrontaasje tusken de ME en de hurde kearn fan Cambuur. It is de supporters noch altyd net dúdlik wêrom't der yngrepen wurde moast. De supporters binne poer. Se fine dat de plysje de saak eskaleare litten hat.

"We hadden een goede locatie gevonden voor het toejuichen van de spelers in de helikopter", seit bestjoerslid Thijs van Beijeren fan Cambuur Culture. "Ver buiten het centrum, weg van alle drukte in de stad. Dat werd ons verboden."

Om't se dochs by de huldiging wêze woenen, ha se in oare lokaasje socht. Dat waard it Aldehoustertsjerkhôf yn de stêd. Van Beijeren: "Daar werden we direct al aangesproken door de politie. Onze drankjes werden afgepakt en we moesten vertrekken. Zo kwamen we uiteindelijk op het Zaailand."