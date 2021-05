Sjoch werom: Each foar de soarch - "Wy slepe inoar der trochhinne"

Neffens Chris de Jonge is it heech tiid dat fersoargjenden yn it sintsje set wurde. Hy skriuwt: "Zelf strijd ik nog met de navolgen van asbestkanker en heb het overwonnen. Dankzij de hulp van vele zorgmedewerkers van de Warrenhove in Drachten en nu in Heerenveen waar ik weer alleen en zelfstandig woon. Thuis wordt ik bijgestaan door Comfortzorg waar fantastische verzorgenden tijd voor je maken en een stuk eenzaamheid wegnemen."

De soarchferlieners kinne in soad net dwaan om't sy mei kwetsbere minsken wurkje, sjocht De Jonge. Foar Warrenhove en Comfortzorg hat hy dêrom it nûmer Simply the Best oanfrege, want dat binne sy neffens him.