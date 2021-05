LIVEBLOG: Each foar de soarch - "Jullie hebben wel mijn leven gered hè?!"

Brechtsje de Haan wurket by wensoarchsintrum Suderigge op De Lemmer. "Wij zijn in dit afgelopen corona jaar keihard getroffen door 3 corona-uitbraken. De laatste was in februari maart dit jaar en was dan ook de heftigste. Bijna de helft van onze bewoners werd ziek, ook heel veel collega's. Er overleden bewoners te snel en te alleen. Dan pas zie je wat corona doet. Voor alle collega's heel heftig. We bouwen een band op met 'onze' mensen waar ook wij nauwelijks afscheid van hebben kunnen nemen. Zorgen om onze zieke collega's, waarvan sommige echt heel ziek geweest zijn. Maar we zijn doorgegaan juist voor alle zieke bewoners en voor onze collega's. Ik ben zo trots op al het personeel in Suderigge want we hebben het met elkaar, voor elkaar geflikt en het was vreselijk heftig maar we hebben het wel gedaan. Nu zijn de bewoners ingeënt en kunnen we met heel kleine stapjes weer bouwen. Ook dat is weer eng, want je wilt niet terug naar besmettingen. We komen er wel langzaam, maar ook dat doen we met elkaar!"