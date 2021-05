PODCAST Smokkelbern #5: "Als we hadden geweten dat we Jopie zo zouden missen"

Yn Amsterdam kaam Joseph Schijveschuurder nei de oarloch te wenjen by Theo en Trudel van Reemst, it pear dat him as puber nei in ynternaat yn East-Dútslân stjoerde. In ferhuzing letter mei syn húshâlding nei Boalsert brocht him net it 'thús' werom dat er sa miste. In libben lang hat Joseph him ferdreaun field. Hy wennet no yn Dresden mei syn frou Elfi. Har soan Mario wennet - opmerklik genôch - wól mei syn gesin yn Boalsert.