Ferplegers mei mûlkapkes rêden dizze coronapasjint fan de dea, en no komt er werom nei it sikehûs

Bekhof is 75 jier âld. Fan 3 april oant 10 maaie 2020 waard er yn koma hâlden. Yn totaal lei er 72 dagen op de IC fan sikehûs MCL yn Ljouwert. Dokters tochten dat er it net rêde soe, mar wûnder boppe wûnder herstelde er, nei in lange perioade yn it sikehûs.

Foar syn bern wie it in ûnwisse tiid. Ferskate kearen tochten se dat se ôfskied nimme moasten. Bekhof sels krige der neat fan mei, mar yn de moannen dernei krige hy troch hoe heftich oft it west hat. Dat emosjonearret him no noch. Hy sjit fol, as er fertelt dat de de dea sa tichtby wie.