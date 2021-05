Trainer Hearrenfean nei lykspul tsjin PSV: "Verdomme, er had meer in gezeten"

Lucas Woudenberg hie yn de slotfaze in gouden kâns op it winnende doelpunt. De bal bedarre op de goal. Jansen hâldt dêr gjin goed gefoel oan oer. "Ik dacht 'verdomme, er had meer in gezeten'. Maar de manier waarop we het gedaan hebben, daar ben ik heel tevreden over."

PSV hie ek grutte mooglikheden op de winst, erkent Jansen. "Dat klopt. Maar zo voelt het nu. Vorige week speelden we als los zand. En nu was het prima."

Bonuspunt

It lykspul yn Eindhoven fielt as in bonuspunt, seit ferdigener Jan Paul van Hecke. "Uit bij PSV is altijd lastig. Als je een punt haalt, moet je tevreden zijn."

De earste helte wie goed, seit er. De twadde helte wie wat minder. "We gaven de goals iets te snel weg. Dat was eigenlijk niet nodig. Maar het gaf wel spektakel!"