Stoflik omskot oantroffen yn Dokkumer Ie tusken Lekkum en Wyns

De Dokkumer Ie is ticht ter hichte fan Jelsum. Boatsjefarders moatte wachtsje, omfarre is eins net mooglik.

De plysje meldt dat minsken fan de Forinsyske Opspoaring ûndersyk dogge op it plak dêr't it lichem oantroffen is. De identiteit fan it slachtoffer is noch net fêststeld.