Alden en wethâlder oerlizze oer takomst Snitser gymnastykseal

Neffens wethâlder Mirjam Bakker is de gymnastykseal ôfskreaun en sa bot ferâldere dat gymlessen yn de seal net mear ferantwurde binne. Likegoed stuts de gemeenteried fan Súdwest-Fryslân in stokje foar de sloopplannen. "As je in gymseal slope, dan binne je him foar altyd kwyt", seit fraksjefoarsitter Douwe Attema fan it CDA.

Attema: "Wy wolle graach in ûndersyk sjen nei de mooglikheden fan de seal. Net allinnich foar gymnastyk, mar ek foar kultuer en foar in doarpshûsfunksje, want soks is der hjir ek net yn dizze hoeke fan Snits."

Sloop útsteld

De gymseal soe al sloopt wurde op 1 augustus. Dat is no útsteld op oantrunen fan de âlden en de gemeenteried. "Wij willen ouders de kans geven om er over na te denken of ze gymnastiekzaal ook over kunnen nemen", seit wethâlder Mirjam Bakker. "In Súdwest-Fryslân werken we sinds kort mei het uitgangspunt 'Wy nimme it oer' voor burgers die kans zien om iets beter te doen als de gemeente."

De âlden sizze dat oername fan de seal troch in partikulier lestich is, fanwege it achterstallich ûnderhâld en soene dêrom graach sjen dat de gemeente noed stiet foar behear en ûnderhâld.