Alle IC's yn Noard-Nederlân lizze fol: "situatie buitengewoon ernstig"

VVD-Twadde Keamerlid Aukje de Vries fan Ljouwert sei yn it nijsfoarum dat it ferromjen fan de maatregels in drege politike ôfwaging wie. "Mar it is in goede beslissing, want mei alle drokte yn de parken moast der in bettere regulearring komme fan minsken dy't inoar opsykje. Mar fansels wolle jo net dat soks minskelibbens kostet."

Duvelsk dillemma

Foarumlid Oebele Brouwer, boargemaster yn Achtkarspelen, spruts fan in duvelsk dillemma. "Wy sjogge op in soad plakken, ek yn ús gemeente, dat minsken har net oan de regels hâlde. Benamme yn saneamde 'man caves' op yndustryterreinen komme grutte ploegen byinoar dy't har nearne wat fan oanlûke en har gedrage as wie der neat te rêden."

Van der Voort, dy't ek senator foar D66 is, ferwyt de oerheid ûnder mear dat net goed kommunisearre wurdt hoe slim oft de situaasje noch altyd is. "Pas als mensen op bezoek komen bij coronapatiënten vallen mensen de schellen van de ogen. Wij krijgen veel mails en brieven van familieleden die vertellen pas daar de werkelijke omvang van de problematiek onder ogen te zien."