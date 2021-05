Assistint-skiedsrjochter Erwin Zeinstra flagget heale finale Champions League

Assistint-skiedsrjochter Erwin Zeinstra flagget tiisdeitejûn de heale finale fan de Champions League tusken Manchester City en Paris Saint-Germain. Björn Kuipers is troch de UEFA oansteld as skiedsrjochter foar it duel. Zeinstra en Sander van Roekel binne op it fjild de fêste assistinten fan Kuipers.