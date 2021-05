Sjinkie Knegt betanket Martini Ziekenhuis yn Grins mei skilderij

Yn Grins moast Knegt in hûdtransplantaasje ûndergean. De Bantegeaster is yntusken wer folslein better. Ferline jier makke er yn febrewaris syn rentree by de World Cup Finals yn Dordrecht, sa'n fjouwerhûndert dagen nei it ûngelok. Hy is him no oan it tarieden op de Olympyske Winterspelen fan 2022 yn Peking.

It skilderij dat er it sikehûspersoaniel oanbean hat, makke er mei keunstner Michel Velt.